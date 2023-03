Jussie Smollett bijna jaar na veroordeling in beroep

Nadat Smollett in december 2021 schuldig werd bevonden kondigden de pleitbezorgers van de acteur al aan dat ze in beroep wilden gaan. Oorspronkelijk hadden ze tot vorig jaar augustus de tijd om het beroep officieel in te dienen maar de deadline werd vijf keer verschoven.

In maart 2022, kort na de bekendmaking van zijn straf, kwam Smollett op vrije voeten. Hij hoefde zijn hoger beroep niet in de cel af te wachten omdat hij anders naar verwachting al zijn hele straf had uitgezeten voor de zaak opnieuw zou worden behandeld.

Smollett, bekend van de serie Empire, werd veroordeeld tot een celstraf van 150 dagen en het betalen van 120.000 dollar ter compensatie van het overwerk van de politie in Chicago, waar hij een valse aangifte deed van een racistische aanval in 2019. De acteur werd schuldig bevonden aan vijf van de zes aanklachten.