Expeditie: ook slopend mét volle maag

Premium Buitenland

Migranteninstroom Duitsland benadert record

Een nieuwe vluchtelingenstroom komt via de oostgrens Duitsland binnen. Overwegend Arabische asielzoekers reizen vanuit Wit-Rusland naar het westen en eindigen in het centrale opvangkamp in Eisenhüttenstadt. „Er komen per dag duizend migranten aan”, waarschuwt minister Horst Seehofer.