Cardi B niet bang dat Offset vreemdgaat

Volgens Cardi is het bericht, waarin alleen staat ’Ik mis je echt’, gestuurd toen de account van haar man was gehackt. Later dinsdag plaatste ze ter bewijs een filmpje van de foutmelding die de rapper kreeg toen hij zelf wilde inloggen.

Eerder deelde de muzikante een filmpje waarin ze met Offset en hun eenjarige dochter Kulture te zien is. „Ik weet dat hij domme shit heeft uitgespookt, dat weten we allemaal”, zegt ze daarin over haar echtgenoot. „Maar hij is niet gek. Het gaat hartstikke goed tussen ons, zo simpel is het.”

Jade schreef bij het filmpje van de dm van Offset: „Waarom stuur je dit naar mij, heb je geen respect voor haar? Er is een hoop dat ik nog niet onthuld heb, maar dat komt nog wel.”