Pinkpop denkt aan alternatieven voor festivalgangers

Concrete plannen liggen er nog niet, maar er wordt gekeken naar bijvoorbeeld uitzendingen van oude optredens online. „Met vijftig jaar Pinkpop hebben we natuurlijk een behoorlijk archief om uit te putten. Maar we weten pas sinds dinsdag dat Pinkpop wordt verplaatst, dus we gaan nu kijken in welke vorm we wat kunnen doen en hoe.”

Het festival was trots op het affiche van dit jaar met namen als Red Hot Chili Peppers, Post Malone en Guns N’ Roses en hoopt ook op een mooie line-up in 2021. Of en welke artiesten mee verhuizen naar 18 tot en met 20 juni volgend jaar is nog niet duidelijk. „We kunnen nu kijken met de acts die we al hadden geboekt of het in hun programma past. We hopen natuurlijk weer op een top-affiche dat net zo goed of zelfs nog beter is dan wat we al hadden.”

Geen zorgen

De organisatie baalt uiteraard van de verplaatsing en voelt dat ook financieel. Er zijn kosten gemaakt die nog niet kunnen worden verhaald of kunnen worden terugverdiend. Wel heeft Pinkpop „genoeg vet op de botten” om het hoofd boven water te houden. „Festivalbaas Jan Smeets heeft de organisatie altijd heel gedegen gedaan en daardoor hoeven we ons nu geen zorgen te maken. Wel maken we ons zorgen als we om ons heen kijken. Voor leveranciers en zzp’ers is de klap enorm.”

Gekochte kaarten blijven geldig voor volgend jaar, zo liet Pinkpop eerder weten. Het festival is aangesloten bij de landelijke ’Bewaar je ticket-regeling’. Kaartverkopers worden zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de alternatieven.