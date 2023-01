Premium Het beste van De Telegraaf

Ghislaine Maxwell: ’Ik had een klik met koningin Elizabeth’

Door Nick Wijsen

Het is al een tijd stil rond de veroordeelde meisjesronselaar Ghislaine Maxwell. De ex-socialite zit een celstraf van twintig jaar uit vanwege haar betrokkenheid bij de misbruikpraktijken van wijlen Jeffrey Epstein. Toch zullen de schijnwerpers binnenkort weer op haar gericht zijn. De Britse journaliste Daphne Barak had namelijk een exclusief interview met Maxwell, waarvan de eerste details al op straat liggen. Zo vertelt Maxwell uitvoerig over haar band met koningin Elizabeth. „Ik zag een twinkeling in haar ogen toen we elkaar voor het eerst ontmoetten...”