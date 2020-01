Mattie Valk krijgt Formule 1-rit voor z'n verjaardag

In een speciaal verlengde F1-bolide van Roberts oude team Minardi mag Mattie samen met hem over het TT Circuit gaan scheuren. "Wat te gek, dit vind ik tof", reageerde hij blij verrast. Niet alleen Mattie mag in de auto plaatsnemen, ook luisteraar Remy wordt deze zomer rondgereden door de oud-coureur van onder meer Red Bull Racing. Hij won de Formule 1-quiz van Qmusic.

Het duurt wel nog even voordat Mattie en Remy hun 'debuut' in de koningsklasse van de autosport mogen maken. Pas bij de Gamma Racing Day begin augustus stappen zij in.