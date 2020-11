Jelka van Houten baalt van taboe rond borstvoedingsproblemen

Jelka schrijft haar gevoelens op Instagram van zich af. „Het is voor mij helaas niet weggelegd en dat vind ik heel verdrietig”, laat de actrice weten. „Maar wat ik dus super stom vind, is dat er zo’n taboe op zit (...) En mensen denken serieus dat je het dan ’stiekem gewoon niet wil’ terwijl het niet ’kunnen’ een serieus rouwproces is.”

Extra verdrietig vindt Jelka het dat ’je bijna het dark web op moet’ om informatie over flesvoeding te krijgen. „Alsof je echt de mislukte melkmoeder bent die dan maar op het dark web d’r melk moet scoren.”

De actrice sluit af met de woorden: „Voor die lieve vrouwen die alles geven om überhaupt een kind te krijgen, ik ben mij er zeer van bewust dat dit in het niet staat vs bijvoorbeeld geen kinderen kunnen krijgen of de lange heftige weg daarnaartoe (...) Ik weet dat ik een megamazzelaar ben dat ik drie gezonde kindjes heb mogen krijgen en dat mensen dat helaas ook maar al te vaak voor lief nemen.”

Jelka kreeg met haar ex-man Koppe Koppeschaar een zoon en een dochter. Het stel scheidde in 2016.

