ANS MARKUS zoekt hulp bij PSYCHIATER

Kunstenares Ans Markus gaat al jaren gebukt onder angsten, depressies en melancholisch gedrag. Tijdens het schrijven van een boek over haar leven kwamen alle emoties én frustraties eruit. Ⓒ foto’s hollandse hoogte

Melancholiek, zwaar op de hand en een angsthaas was ze altijd al, maar tijdens het schrijven van haar boek Masker Af lijkt ANS MARKUS - een van Nederlands bekendste en opvallendste kunstenaars - nog verder te zijn weggezogen in de diepte. „Er zijn laatjes opengegaan, die beter dicht hadden kunnen blijven.” De 72-jarige Amsterdamse houdt het niet meer vol en is sinds deze zomer onder behandeling van een psychiater. „Ik moest wel.”