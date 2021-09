Premium Het beste van De Telegraaf

Temptation island: love or leave – aflevering 3 Temptation island: donder op naar huis

Zo gek bedacht is het donderende en bliksemende zwembad niet in zowel de mannen- als de vrouwenvilla in Temptation island: love or leave. Saaie stellen kunnen nu eerder afgevoerd worden met als excuus dat ze ’de verleiding niet aangaan’. Daar hoeven we nu niet meer 26 weken tegenaan te kijken. Doei Koen en Deborah, die elke dag vroeg naar bed gaat! Dat doe je maar in je eigen tijd en huis.