Gallaghers verdienden dit jaar 6 miljoen aan Oasis

Liam richtte Oasis begin jaren ’90 met drie vrienden op. Later kwam zijn oudere broer Noel bij de band, en werden de twee zangers de gezichten van Oasis. De groep scoorde onder meer megahits Wonderwall en Don’t Look Back In Anger, en stond daarnaast vaak in de spotlights vanwege de ruzies en wilde levens van de broers Gallagher.

Liam maakte vorige maand bekend dat hij en Noel een aanbod hadden gekregen van 100 miljoen pond voor een hereniging van Oasis. Hij was daar wel voor in, maar Noel weigerde, vertelde Liam in The Jonathan Ross Show. Hij besprak toen ook de langlopende vete tussen de twee. „We zijn allebei het probleem. Maar het probleem is dat hij denkt dat hij niet het probleem is. Ik ben de helft van het probleem, maar hij denkt dat ik alle problemen ben. En hij moet verantwoordelijkheid nemen voor een deel van het probleem.”