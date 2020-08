Ferdi Bolland wijdt radioshow aan donkere artiesten

„Ik ben geboren in Zuid-Afrika en heb een deel van mijn jeugd daar doorgeebracht” vertelt Ferdi over zijn motivatie. „Daar heb ik racisme en discriminatie in de meest mensonterende en verwerpelijke vorm gezien. Toen ontstond mijn diepgewortelde afkeer van racisme en discriminatie.”

De show noemt hij een vorm van protest. Hij wil daarmee aansluiten bij andere protestacties wereldwijd tegen racisme en discriminatie en roept andere dj’s en radiomakers in Nederland op zijn voorbeeld te volgen.

Tegelijk is de show, genaamd Celebrate Black Music - Muziek Tegen Racisme, ook een eerbetoon aan de muziek zelf: ’die fabelachtige talenten, de baanbrekende muziek en de essentiële cultuur’.