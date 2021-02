Lady Gaga over brute diefstal honden: ’Ik heb pijn in mijn hart’

„Mijn geliefde honden Koji en Gustav werden twee nachten geleden meegenomen in Hollywood. Ik heb pijn in mijn hart en bid dat mijn gezin weer compleet wordt door vriendelijke daad. Ik betaal 500.000 dollar voor hun veilige terugkeer”, schrijft de zangeres. De beloning is volgens Gaga ook voor mensen die de honden onbewust hebben gekocht of gevonden.

Gaga, die momenteel in Italië zit, richt ook een woord van dank aan de hondenuitlater die bij de ontvoering werd neergeschoten. „Ik blijf van je houden Ryan Fischer. Je hebt je leven op het spel gezet om voor ons gezin te vechten. Jij bent voor altijd een held.”

De politie in Los Angeles gaf eerder vrijdag een signalement van de daders vrij. Het gaat om twee zwarte mannen in de leeftijd van 20 tot 25 jaar.