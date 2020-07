Reese Witherspoon deelt mobiele nummer

„Ik heb eens zitten denken...”, schrijft ze. „Wat is nu een betere manier om in contact te blijven dan door sms? Stuur me een berichtje om hallo te zeggen of laat me gewoon weten wat je graag van me zou willen horen. Laten we dit doen!” Vervolgens deelt ze een mobiel nummer.

Fans zijn wantrouwig en denken dat ze gehackt zijn. Maar anderen weten uit te leggen dat dit om een systeem gaat waarbij fans met hun idool kunnen communiceren en dan af en toe een al dan niet persoonlijk berichtje terugkrijgen.

Het systeem werkt blijkbaar alleen in Amerika: fans uit Engeland, Zweden, België en Brazilië proberen de Hollywoodster te sms’en, zonder succes.