Team The Crown betuigt steun aan koninklijke familie na overlijden Philip

„Netflix, Left Bank Pictures, Sony Pictures Television en het productieteam van The Crown zijn diepbedroefd door het nieuws over de hertog van Edinburgh”, laat het team weten in een verklaring. „Onze gedachten zijn bij de koninklijke familie in deze verdrietige periode.”

De bekroonde dramaserie vertelt het verhaal over Philips echtgenoot koningin Elizabeth. Ook de hertog van Edinburgh komt voorbij in The Crown. Momenteel is er een vijfde seizoen in de maak. De serie viel onder meer in de prijzen bij de Critics Choice Award, Golden Globes en de Emmy’s.