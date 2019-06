Tania Kross brengt theaterode aan Madonna

Het idee voor het nieuwe programma ontstond een paar jaar geleden, toen Kross optrad in het ’Wohnhaus’ van Mozart in Salzburg. „Ik denk niet dat hij in zijn tijd zal hebben beseft hoe groot zijn impact zou zijn”, stelt Kross. „Dat zijn muziek nog steeds zo in ons DNA geworteld zit dat bijna iedereen op de wereld direct een stuk van Mozart herkent.” De grote memorabele muzikanten zijn in hun tijd heel recalcitrant en durven met nieuwe dingen te komen. „Hij maakte de populaire muziek van zijn tijd en werd onsterfelijk. Wie zijn de artiesten die nú de onsterfelijke muziek maken die over drie eeuwen nog steeds wordt geluisterd?”

Zij denkt aan grote eigentijdse namen als Madonna, Freddie Mercury, David Bowie, Metallica, Kurt Cobain of Amy Winehouse. „Wat zou Mozart van Madonna hebben gevonden? Wat hebben zij gemeen? En hoe kijken we in de toekomst terug op haar nummers en haar bedoelingen?” Om de lijst met artiesten samen te stellen werkt Kross samen met topmusici uit de grote Nederlandse orkesten. „Ik vraag bijvoorbeeld aan de aanvoerders van de grote orkesten van Nederland. Wie inspireert jou? Wie vind jij dat niet mag ontbreken op deze setlist?”

André Rieu

Kross merkt dat zij, zeker sinds haar deelname aan De beste zangers, steeds meer ’nieuw’ publiek enthousiast weet te krijgen voor opera en klassieke muziek. „Ik kreeg naar aanleiding van die uitzendingen veel reacties dat mensen het zo leuk vonden dat je met opera echt een verhaal vertelt, het gaat verder dan coupletje-refreintje. Het gaat over pieken en dalen, net als het echte leven. Mensen zeiden dat de muziek ging léven als ik erover vertelde; nou ja, kom vooral naar de voorstellingen dan!”

De zangeres ziet een groot voorbeeld in André Rieu, die ook een veel groter publiek voor klassieke muziek heeft weten te bereiken. „Hij weet als geen ander hoe je iets moet verpakken, hoe je mensen enthousiast kan krijgen voor iets waar je in gelooft en dat je aan zoveel mogelijk mensen wilt laten horen.”

Van Mozart tot Madonna is vanaf begin november tot en met eind februari in de Nederlandse theaters te zien