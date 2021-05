Foto’s Jaimie Vaes verwijderd van Instagramaccount Lil Kleine

Premium VROUW magazine

Maika (44) is voor 98% getatoeëerd: ’Ik doe niet aan spijt’

Maika Karremans (44) is voor 98% getatoeëerd. Daarmee is ze een opvallende verschijning, al vallen de blikken haar allang niet meer op. Ze werkt als piercer bij On Edge in Den Haag.