’Ghostbusters-acteur Bill Murray (72) en Milkshake-zangeres Kelis (43) zijn aan het daten’

Bill Murray wordt volgens The Sun de laatste tijd meermaals gespot tijdens optredens van Kelis. Begin deze maand werden ze nog samen gezien op het Mighty Hoopla Festival in Londen. De twee zouden er in hetzelfde hotel verblijven en „al een tijdje close” zijn.

„Ze kunnen het duidelijk heel goed met elkaar vinden”, vertelt een vriend van het kersverse stel aan de Britse krant. „Ze zijn allebei vrijgezel en hebben ondanks het vrij grote leeftijdsverschil veel plezier samen.”

Kelis verloor in maart vorig jaar haar echtgenoot aan maagkanker. Eerder was ze getrouwd met rapper Nas, die ze beschuldigde van mentaal en fysiek misbruik. De vrouw van Bill Murray, Jennifer Butler, stierf een jaar eerder, in januari 2021.