Britse actrice Carey Mulligan verwacht derde kind

Mulligan en haar man, de 35-jarige Mumford & Sons-frontman Marcus Mumford, hebben samen al twee kinderen: Evelyn Grace (7) en Wilfred (5).

Het stel verloofde zich in augustus 2011 en trouwde het jaar daarop in april. Dat gebeurde op een boerderij in Somerset (Engeland) in het bijzijn van zo'n tweehonderd gasten.

Mulligan maakte haar acteerdebuut in 2005 als Kitty Bennet in de film Pride and Prejudice. In 2009 brak de actrice definitief door. In dat jaar vertolkte ze rollen in de films Public Enemies en An Education.