Ontzetting in de huiskamers zaterdagavond: er ging opnieuw niemand naar huis in Wie is de Mol? Zo wordt het een lange week wachten op de volgende exit. Gaan er dan twee uit, of wordt het een finale met vier deelnemers? En wat staat er maandag te gebeuren? Eén ding is zeker: het is een hoogtepunt dat Nathan nog in het spel zit.