Tim Knol onherkenbaar na transformatie

Begin september deelde Tim op Twitter al zeven kilo te zijn afgevallen. Veel fans vroegen zich af hoe hij dit resultaat heeft bereikt. Dat heeft alles te maken met zijn nieuwe levensstijl: niet meer snacken, koolhydraatarm eten, geen alcohol en frisdrank drinken, geen tussendoortjes of zoetigheid nuttigen en meer groenten eten. „Is heel goed te doen”, zegt hij daarover. Maar ’veel wandelen’ is volgens Tim het grootste geheim van zijn transformatie.

De singer-songwriter werd ongelukkig van zijn lijf. Reden genoeg voor verandering. „Ik kreeg er last van. En de druppel was toen ik mezelf terug zag op foto’s en televisie.” Inmiddels is Tim dertig kilo lichter en apetrots op het resultaat.