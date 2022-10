Moeder Britney Spears biedt excuses aan: ’Deblokkeer mij alsjeblieft’

Nadat Britney in een bericht op Instagram schreef dat ’een oprechte verontschuldiging haar zou helpen haar verleden achter zich te laten’, duurde het niet lang voordat Lynne reageerde. Sterker nog, ze smeekte haar dochter om vergiffenis. „Het spijt me zo voor je pijn! Ik heb al jaren spijt!”

Lynne vervolgde: „Ik hou zoveel van je en mis je ontzettend! Britney, diep van binnen weet je hoeveel ik van je hou en dat ik je mis! Ik verontschuldig mij voor alles dat je pijn heeft gedaan!” Ook smeekte ze haar dochter haar te deblokkeren op Instagram, zodat ze een één-op-ééngesprek kunnen voeren.

Een bron uit de intieme kring van Lynne vertelt aan Page Six dat ze er alles aan doet om in contact te komen met Britney, maar tot op heden helaas zonder resultaat. Ze zit met haar handen in het haar en heeft geen andere keuze dan haar dochter via sociale media te bereiken.

Curatele

Britney stond jarenlang onder bewind van haar vader, Jamie Spears, die volledige zeggenschap had over haar. Jamie werd in 2008 aangesteld nadat de zangeres een mentale inzinking kreeg, maar zou zijn rol volgens de advocaten van Britney in de loop der tijd misbruikt hebben. De ondertoezichtstelling is vorig jaar opgeheven en de zangeres kan nu dan ook weer vrijuit praten.