Oud GTST-acteur Louis Talpe wordt vader

„Vanaf deze zomer zadelen we een extra pony op”, schrijft Talpe bij een foto op Instagram waarop hij en Tiffany op een paard zitten. Tussen hen in loopt een pony.

De twee hebben al drie jaar een relatie, vorig jaar mei stapten ze in het huwelijksbootje.

De Belgische Talpe is in Nederland vooral bekend door zijn rol als Mike Brandt in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ook speelde de acteur in de serie Verliefd op Ibiza en was hij te zien als Toby in Mega Mindy.

