’Al Pacino (83) en vriendin Noor Alfallah (29) ouders geworden’

De kersverse ouders, die sinds april vorig jaar een relatie hebben, hebben een jongen gekregen: Roman. Eerder deze maand reageerde Al Pacino kort op dat nieuws. „Het is heel bijzonder. Ik heb veel kinderen, maar dit is echt speciaal in deze tijd”, zei de Amerikaanse acteur toen.

Alfallah is een dochter van een rijke zakenman uit Koeweit, haar moeder is Amerikaanse. Van haar is bekend dat ze in het verleden een korte relatie had met Rolling Stones-frontman Mick Jagger (79). Niet veel later zou ze ook hebben gedatet met de Amerikaanse miljardair en investeerder Nicolas Berggruen (61).

Zijn eerste drie kinderen Julie Marie (33), Anton James (22) en Olivia (22) kreeg Pacino met twee vrouwen: Beverly D’Angelo en Jan Tarrant.