Elton John na operatie: er is weinig van me over

De 72-jarige artiest kreeg een hevige ontsteking na zijn operatie twee jaar geleden. „Ik was ontzettend ziek. Gelukkig heb ik het overleefd. Nu gaat het goed.”

Maar volgens de zanger is er door zijn gezondheidsproblemen nauwelijks iets van hem over.

Bionic Woman

„Er is geen haar, wel een pacemaker, geen amandelen, geen prostaat, geen appendix. Ik had nierstenen. Ik ben net als The Bionic Woman.”

Daarmee verwijst Elton naar de serie ’De Vrouw Van Zes Miljoen’ uit de jaren 70. Als gevolg van een ongeluk tijdens een parachutesprong worden de benen, de arm en een oor van de hoofdpersoon vervangen door bionische implantaten.

Bang

De zanger vertelt in het BBC-programma van presentator Graham Norton dat op 28 november wordt uitgezonden, dat hij heel bang is geweest dat hij zijn zoons niet groot zou zien worden. Elijah is zes en Zachary is acht jaar oud.

Na een show in Las Vegas waar de zanger veel pijn had, dacht hij: „Laat me alsjeblieft niet doodgaan, ik wil mijn kinderen zien opgroeien.”