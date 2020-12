Lil’ Kleine lacht om lockdown vanuit Dubai

Een ezel stoot zich geen tweede keer aan dezelfde steen, maar Lil’ Kleine is dan ook geen ezel... Terwijl in Nederland iedereen zich voorbereidt op de heftige maatregelen die maandagavond zullen worden aangekondigd, ziet de rapper er de humor wel van in.

„Vanavond is er weer een lockdown in Nederland he!”, roept hij in Instagram Stories terwijl hij geniet van zijn vakantie aan het zwembad. „Wat fijn! Fijn dat wij in Dubai zitten!”, lacht hij hard.

Lil’ Kleine, zijn vriendin Jaimie Vaes en hun zoontje stapten vier dagen geleden op het vliegtuig voor een vakantie in Dubai. De geschiedenis lijkt zich daarmee te herhalen. De rapper en zijn gezin vertrokken half maart ook al naar Dubai. Al snel werden ze echter geconfronteerd met de coronacrisis en moesten ze gedwongen zo veel mogelijk binnen blijven. Na bijna twee maanden keerden zij weer naar huis.