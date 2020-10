Manager Ed Sheeran: ’Prinses Beatrice is een idioot!’

Het is alweer vier jaar geleden dat Ed Sheeran door toedoen van prinses Beatrice een flinke snijwond in zijn rechterwang opliep, maar het zit de zanger’s manager nog altijd dwars dat dit kon gebeuren. In gesprek met The Daily Telegraph sprak hij voor het eerst over het beruchte incident. „Ik lieg niet, alleen omdat iemand een idioot is”, zei hij boos. „Omdat ze denken: ’Ja, ik word comleet dronken en pak een zwaard van de muur’. Je vraagt gewoon om problemen.” Hij is bovendien erg teleurgesteld in de prinses. „Weet je, we hebben sindsdien nooit meer iets van haar gehoord.”

Het ongeval gebeurde in 2016 tijdens een feestje in de Royal Lodge, het huis van Andrew. Tijdens het feestje vertelde zanger James Blunt gekscherend dat hij graag geridderd wilde worden, waarop Beatrice zou hebben gezegd dat ze dat wel kon regelen. „Ze haalde een ceremonieel zwaard”, vertelde een bron destijds een The Sun. „Ze hield het vervolgens boven zijn hoofd en zei tegen hem: ’sta op Sir James’, precies zoals haar oma dat zou hebben gedaan in het paleis.”

Volgens de bron ging het echter mis toen Beatrice het gewicht van het zwaard verkeerd beoordeelde. „In plaats van dat ze een klein tikje gaf, zwaaide ze het zwaard naar achter, niet wetende dat Ed daar stond.” De zanger liep een snijwond op in zijn rechterwang en werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Gelukkig bleek het achteraf best mee te vallen en kon hij nog diezelfde avond weer naar huis.