Pleziertjes sprokkelen

Misschien is het even zoeken, maar ook het laatste weekend van de herfstvakantie zijn er nog genoeg leuke, veilige uitjes voor het hele gezin. Los het mysterie op in de botanische tuin, speel levend ganzenbord op een kasteel, bekijk een bonte verzameling orgelpoppen in Museum Speelklok of ga tijdens speciaal daarop toegesneden wandelingen paddenstoelen bewonderen. Zijn ze rood-met-witte-stippen? Pas dan op voor overstekende kabouters.