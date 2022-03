Prins William wederom niet aanwezig bij uitreiking BAFTA’s

Prins William zal voor het tweede jaar op rij niet fysiek aanwezig zijn bij de uitreiking van de BAFTA’s, de belangrijkste Britse filmprijzen. Dat melden verschillende Britse media. In plaats daarvan zal de prins, die voorzitter is van de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), een videotoespraak houden.