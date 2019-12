Met deze problemen kampt Gordon na afkicken

Op Instagram deelt Gordon dat hij al bijna vijf hele maanden volledig ’verslavingsvrij’ is. Ondanks dat de zanger en presentator supertrots is op wat hij inmiddels al bereikt heeft, baalt hij wel van de kilo’s die er in de afgelopen dagen er weer aan zijn gekomen. Maar des te groter is zijn wil om er weer helemaal voor te gaan de komende tijd.

Ook voelt zijn ’nieuwe leven’ wel regelmatig eenzaam, omdat hij afscheid heeft moeten nemen van een aantal vrienden die niet in zijn nieuwe levensstijl passen.

Gordon is bijna vijf maanden clean. Ⓒ INSTAGRAM

De komende tijd richt Gordon zich volledig op het nieuwe programma dat hij samen met zijn goede vriendin Patty Brard gaat presenteren. In het nieuwe reisprogramma gaan de twee samen op zoek naar de eeuwige jeugd.

