Rechtszaak tegen verspreiders seksfilmpje Patricia Paay uitgesteld

Wanneer zij wel voor de strafrechter moeten verschijnen, is nog niet bekend.

Eerder was al bekend dat de twee die het filmpje in 2017 via Twitter hebben verspreid, worden vervolgd omdat ze niet akkoord zijn gegaan met een schikking van het Openbaar Ministerie (OM). Paay sleepte destijds onder meer GeenStijl en Michel V., alias Twitteraar Eendevanger, voor de rechter en won de zaak. Ze moesten haar een schadevergoeding betalen. Daarnaast startte justitie een strafzaak.

Het OM deed GeenStijl en de twee mannen in november 2018 een strafvoorstel om de zaak buiten de rechtbank te kunnen afhandelen. Wat het voorstel inhield, is niet duidelijk. GeenStijl is ermee akkoord gegaan, maar de twee andere partijen niet. Zij moeten zich dus later voor de rechter verantwoorden.