Tweeling siert kerstkaart prins Albert

„Hij is er”, luidt de begeleidende tekst. „Prins Albert II, prinses Charlène en hun kinderen prins Jacques en prinses Gabriella wensen u een vrolijk kerstfeest en fijne feestdagen.”

Ook Albert en Charlène poseerden voor de kerstkaart. In de kaart is een familiefoto te zien. Jacques zit op schoot bij zijn moeder, die voor de foto een rode jumpsuit aantrok. Zijn zus, gehuld in een witte jurk, staat naast hun vader.

Monaco verkeert al een tijdje in kerstsferen. Vorige week deelden Albert en Charlène kerstcadeaus uit aan een aantal inwoners. Diezelfde dag werden zeshonderd kinderen uitgenodigd voor de jaarlijkse kerstviering op het paleis.