Bibian Mentel: ’Ik durf niet te ver vooruit te kijken in de toekomst’

Ondanks goed nieuws van de oncoloog, leeft ze wel met enige voorzichtigheid. „Hoe ik naar de toekomst kijk, is wel een beetje een moeilijke vraag omdat ik niet te ver in de toekomst durf te kijken.” Ze voegt daar aan toe: „Twee weken geleden was ik in het ziekenhuis en daar kreeg ik weer relatief goed nieuws. Wat inhoud dat ik nog steeds wel uitzaaiingen heb, maar ze groeien langzaam. Dat wil zeggen dat ik weer drie maanden bij de dokter weg mag blijven en we proberen van elke dag te genieten”, aldus Bibian.

Momenteel geniet ze met volle teugen van haar gezin. „Ik hou van het leven en ik moet eerlijk zeggen ik heb een heerlijk gezin waar ik iedere dag weer heel graag voor opsta. Als ik ‘s ochtends wakker word, kijk ik in de groene ogen van mijn man, dan komt mijn zoon de kamer in voordat hij naar school gaat en ik heb mooie dochters. Ik ben een gelukkig mens.”

De 47-jarige snowboardster heeft al twintig jaar kanker. Ze onderging in 2019 een operatie aan haar rug waarbij een tumor werd verwijderd.