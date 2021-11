Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf jaar na het droevig overlijden van zo geliefde toprestaurateur Weduwnaar Wim Nijkamp: ’Joop Braakhekke is nog iedere dag bij me’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Wim Nijkamp en Joop Braakhekke waren een halve eeuw samen. Vlak voor de dood van de tv-kok besloten ze nog te trouwen. Ⓒ anp

Vijf jaar na de dood van de iconische toprestaurateur en tv-kok JOOP BRAAKHEKKE – hij zou nu 80 jaar zijn geweest – vertelt weduwnaar WIM NIJKAMP over het gemis van zijn grote liefde. „Joop is gelukkig nog iedere dag, weliswaar in een urn, bij me. Dat voelt erg vertrouwd. Misschien ga ik komende zomer de as in zijn geliefde Hindeloopen uitstrooien, maar dat wil niet zeggen dat daarmee mijn rouwproces afgesloten is.”