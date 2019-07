Soulja Boy heeft nieuwe rechtszaak aan broek

Soulja Boy zou in april optreden in Birmingham, Alabama, maar vlak voordat hij het podium op moest, haakte de rapper af. De promotor van het concert, William Hicks, kreeg op het allerlaatste moment een sms’je van Soulja’s manager, die zei dat de rapper zijn vlucht had gemist en daarom niet op kon treden. Hicks geloofde echter niets van dat verhaal, volgens hem was Soulja lekker aan het feesten in Las Vegas.

Hicks klom in de pen en eiste zijn voorschot van 9000 dollar terug. Een reactie op zijn brief kreeg hij niet, waarna hij de rapper via social media benaderde. Soulja Boy reageerde toen wel, maar maakte Hicks belachelijk door te stellen dat hij ’zijn reet afveegt met 9000 dollar’.

Video

De rapper ging echter wel door het stof en stuurde de concertorganisator een video waarin hij zijn excuses aanbood. Dat was voor Hicks echter onvoldoende, hij eiste publieke excuses. Een video dook op YouTube op, maar ook daarmee nam Hicks geen genoegen. Volgens ingewijden werkten beide partijen achter gesloten deuren aan een oplossing, maar stopte de gesprekken abrupt toen Soulja werd opgepakt.

Nu de rapper weer op vrije voeten is, zet Hicks de rechtszaak alsnog door. Hij eist inmiddels bijna 13.500 dollar van de rapper, die vervroegd werd vrijgelaten vanwege goed gedrag en een celtekort. Soulja werd in april veroordeeld tot 240 dagen cel vanwege het schenden van zijn proeftijd.