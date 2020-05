YouTuber Jake Paul onder vuur om video’s

Op de beelden is te zien hoe een groep mensen vernielingen aanricht in een winkelcentrum. Ook is te zien hoe een groep mensen inbreekt in een winkel. Uit de beelden is niet duidelijk of Paul zelf ook meedoet aan de plunderingen. Op sociale media wordt verontwaardigd gereageerd op de filmpjes.

De filmpjes zijn inmiddels weggehaald, wel staat er op het Instagramaccount van Blue nog een verklaring. Daarin staat dat de groep met Paul alleen in het winkelcentrum was om de situatie te laten zien. „Niemand van onze groep was aan het plunderen of vandaliseren maar het was tragisch om te zien. We begrijpen de frustratie, maar keuren dergelijk gedrag niet goed”, klinkt het.

Jake Paul en zijn broer Logan hebben vaker voor ophef gezorgd met hun video’s. Zo kreeg Logan een paar jaar geleden veel kritiek nadat hij in een vlog het lichaam had getoond van een dode man die zich had verhangen in een bos.

