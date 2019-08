André Rieu teleurgesteld, maar feliciteert Rotterdam

André feliciteert de havenstad, waar het liedjesspektakel in Ahoy plaatsvindt, dan ook met de overwinning. „We wensen Rotterdam van harte dat het een geweldig muzikaal feest voor de hele wereld wordt. Muziek verenigt mensen!”

De koning van de wals sprak in mei op social media al direct na de overwinning van Duncan Laurence zijn hoop uit voor een songfestival in Maastricht. Later schetste de violist in een interview hoe hij het voor zich zag. „Omdat Maastricht niet zo groot is, kun je de hele stad erbij betrekken en in een compleet ’songfestival-festijn’ veranderen”, zei hij. „Het Vrijthof zie ik al voor me als Songfestival-dorp, de plek waar bezoekers en Maastrichtenaren samenkomen.”

Helaas voor André en andere Limburgers kunnen songfestivalliefhebbers zich op 12 en 14 mei voor de halve finales en op 16 mei voor de finale verzamelen in Rotterdam.