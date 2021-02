Saved by the Bell-acteurs bedroefd door overlijden Dustin Diamond

Mario Lopez, die A.C. Slater speelde in de serie, deelde op Instagram een aantal foto’s van hem samen met Diamond. „Dustin, je zal gemist worden man”, schreef Lopez bij de foto’s. „Ik blijf bidden voor je familie.”

Mark-Paul Gosselaar noemde Diamond op Twitter ’een waar komisch genie’. „Diep bedroefd om te horen van het overlijden van Dustin Diamond. Mijn oprechte condoleances aan zijn familie en vrienden. Terugkijkend op onze tijd waarin we samenwerkten, zal ik die rauwe, schitterende vonken die alleen hij kon produceren gaan missen.”

Ook Tiffani Thiessen reageerde op Instagram op de dood van haar oud-collega. „Ik ben diep bedroefd door het nieuws dat mijn oude co-ster Dustin Diamond is overleden. Het leven is buitengewoon kwetsbaar en het is iets dat we nooit als vanzelfsprekend moeten beschouwen.”

Een aantal weken geleden werd bekend dat Diamond onder behandeling was voor longkanker in stadium 4. Hij had zijn eerste chemokuur inmiddels ondergaan, maar de afgelopen week verslechterde zijn gezondheid snel.