Probeert Stage Entertainment vals te spelen bij Musical Awards?

Voor de publieksprijs zijn drie musicals genomineerd: Anastasia (Stage Entertainment), Soldaat Van Oranje (Fred Boot) en Kinky Boots (De Graaf & Cornelisse). Een medewerker van Stage Entertainment zou hebben geprobeerd extra stemmen te krijgen door betaald personeel telefonisch te laten stemmen op Anastasia.

„We willen heel erg graag dat deze mooie productie de Publieksprijs van beste musical gaat winnen. Deze prachtige show en cast verdienen niet alleen onze steun maar ook onze stem. Om van het stemmen een gezellige avond te maken willen we jullie vragen om samen te komen stemmen”, zo staat te lezen in de mail die naar het personeel is gestuurd. „Wij zorgen voor telefoons, dranken en hapjes. De uren die je er bent en belt worden uitbetaald.”

De organisatie van de Musical Awards maakt zich geen zorgen om de oproep. „We hebben uitleg gekregen van Stage Entertainment-directeur Albert Verlinde over de situatie en hebben er alle vertrouwen in dat alles vanavond goed verloopt”, aldus een woordvoerder aan Omroep West. Hij benadrukt dat er slechts één keer per telefoonnummer en e-mailadres kan worden gestemd en alles door een notaris wordt gecontroleerd. De bewuste bijeenkomst zou bovendien niet door zijn gegaan.