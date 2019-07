Dolgelukkige Monique Smit: ’Op naar NUMMER DRIE’

Met haar Martijn en zoontje Noah kijkt Monique Smit alweer naar de toekomst. Ⓒ Instagram

Of het een jongen of meisje zou worden wist niemand, zelfs de kersverse ouders niet. Op die vraag kwam afgelopen vrijdag een antwoord met de geboorte van de kleine LUCA LIAM: een zoon! MONIQUE SMIT en haar vriend MARTIJN MOLLEMAN zijn in de wolken met de uitbreiding van hun gezin, maar naar eigen zeggen tegelijkertijd ook nog niet klaar…