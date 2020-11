Karlie Kloss bevestigt zwangerschap

Op Instagram plaatste Karlie een filmpje waarin haar groeiende babybuikje te zien is. „Goedemorgen lieve baby”, zegt Karlie, terwijl ze over haar buik aait en een kusje geeft richting de camera.

Karlie en Joshua Kushner trouwden in oktober 2018 in New York. Joshua is de broer van Jared Kushner, de echtgenoot van Ivanka Trump. Tijdens de verkiezingen sprak Karlie zich openlijk uit over haar steun aan Joe Biden en Kamala Harris, wat sommige fans haar niet in dank afnamen. Ze vonden dat het model haar schoonzus zou verraden met een stem op Biden.