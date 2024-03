Matthew Koma gesteriliseerd tijdens zwangerschap Hilary Duff

„Het is sterilisatie-dag”, schrijft Koma bij een selfie. De ingreep is de 36-jarige Amerikaan alles meegevallen. „Het is echt helemaal niet zo erg. Het is sowieso beter dan naar de tandarts gaan”, vindt Koma. „Tien van de tien zouden dit aanraden.”

Duff en Koma maakten vorig jaar met kerst bekend in verwachting te zijn van hun derde kindje samen. Het stel, dat in december 2019 trouwde na drie jaar daten, verwelkomde eerder al dochters Banks (5) en Mae (2). Met haar eerste echtgenoot Mike Comrie heeft Duff ook nog zoon Luca (11).