Raven van Dorst: kwam er bij gynaecoloog achter dat ik hermafrodiet was

„Ik heb altijd gedacht dat er iets mis met me was”, zegt Raven over ’dat hele hermafrodiet zijn’ tegen presentatrice Janine Abbring. Pas halverwege diens twintiger jaren kwam Raven er bij een bezoek aan de gynaecoloog achter ’hoe het echt zat’, vertelt de 37-jarige.

„Ik had pijn, want mijn ex-vriendin had destijds heel lange nagels”, zegt Raven lachend over waarom zij überhaupt bij de gynaecoloog zat. „Hij zei toen ’ik wil je graag onderzoeken, want ik heb nog nooit een hermafrodiet in mijn stoel gehad.’ Ik wist meteen wat hij bedoelde”, aldus Raven.

„Er is nooit echt duidelijk gezegd ’dit is wat er aan de hand is met jou.’ Maar op dat moment in die stoel viel het kwartje”, vervolgt Raven. „Dat werd me toen hardhandig voor m’n gezicht gehouden.”