P.C. Hooftprijs voor schrijver-bioloog Tijs Goldschmidt

De auteur en wetenschapper toonde zich blij verrast met het heugelijke nieuws. „Het is een grote erkenning om deze oeuvreprijs te mogen ontvangen. De onderscheiding staat hoog bij mij aangeschreven. Tal van schrijvers die ik goed vind, hebben hem gekregen. Ik kan nog niet geloven dat deze eer mij nu ten deel valt.”

Volgens de jury is Goldschmidt een essayist pur sang. „Hij schrijft nooit zomaar een populair-wetenschappelijke verhandeling, hij bedrijft literatuur. Hij formuleert elegant en bedachtzaam, is een meester van de lichte ironie en zijn formuleringen zijn zichtbaar zorgvuldig gecomponeerd en van een soepele talige muzikaliteit”, zo valt in het juryrapport te lezen. Ook wordt hij een ’een meester in het verschuiven van accenten, het leggen van onverwachte relaties en het opkloppen van sleetse verbanden’ genoemd.

Afrika

Tijs Goldschmidt groeide op in Amsterdam, de stad waar hij ook aan zijn studie biologie begon, die hij echter in de Leiden zou afmaken. Na zijn afstuderen vertrok hij voor vijf jaar naar Tanzania om in het Victoriameer vissen te bestuderen, de zogeheten ’furu’. Hij promoveerde op deze baarsachtigen, die zich razendsnel kunnen opsplitsen in nieuwe soorten. In zijn bekendste boek Darwins hofvijver schrijft hij hierover en vermengt hij wetenschap met zijn persoonlijke ervaringen in Afrika.

Na zijn veertigste heeft Goldschmidt zich geheel op het schrijven toegelegd en de universiteit vaarwel gezegd. Sindsdien heeft hij talloze essays gepubliceerd, vaak vervat in bundels met titels als Oversprongen, Kloten van de engel, Vis in bad en Wolven op het ruiterpad. De jury prijst vooral ook dit laatste boek, omdat de auteur hierin de verspreiding van tulpensoorten verknoopt met die van migranten en vluchtingen.

Noodzaak

Schrijven is voor de nu gelauwerde Goldschmidt een innerlijke noodzaak. Ook als hij geen uitgever zou hebben, geen vaste schare lezers, zou hij zijn gedachten op papier blijven zetten. „Het is voor mij een manier om over dingen na te denken en mijn gedachten te ordenen”, liet hij weten.

De P.C. Hooft-prijs wordt jaarlijks toegekend aan Nederlandse schrijvers. Daarbij worden er afwisselend drie genres beloond: verhalend proza, beschouwend proza en poëzie. Eerdere laureaten in de categorie beschouwend proza zijn o.a. Maxim Februari (2020), Bas Heijne (2017), Gerrit Komrij (1993) en Hugo Brandt Corstius (1987).