Schrijver Frank Heinen behaalt hoogste score ooit in De Slimste Mens

Dat Heinen veel weet, werd donderdag al duidelijk toen hij op de eerste dag dat hij meespeelde in de NPO-quiz al direct de Slimste van de Dag werd. Daar deed hij vrijdag nog een schepje bovenop door 663 seconden bij elkaar te spelen. Toen presentator Philip Freriks de schrijver vertelde dat hij een record te pakken had, verscheen er een klein glimlachje op zijn gezicht.

Met zijn monsterscore stoot Heinen radiopresentator Roelof de Vries van de troon. Die had de koppositie in het klassement der beste scores in de zomer van 2018 behaald met 574 seconden. Eerder dit seizoen denderden ook al twee andere spelers de top 10 van beste scores ooit binnen. Acteur Jacob Derwig behaalde een keer 506 seconden en actrice Randy Fokker 512.