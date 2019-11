Kanye West-film levert al miljoen dollar op

De 30 minuten durende korte film is te zien in 21 steden over de hele wereld waaronder Chicago, Los Angeles, Londen, Kopenhagen en Melbourne. Bioscoopbedrijf Imax wil Jesus is King volgende week in nog meer steden laten zien.

In de film brengt Kanye zijn beroemde Sunday Service naar het witte doek. De film bevat muziek van zijn gelijknamige album, dat vrijdag uitkwam, maar ook enkele oude hits. De opnames werden afgelopen zomer gemaakt.