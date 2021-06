Voormalig BBC-baas biedt excuses aan prins William aan voor Diana-interview

Hall was de baas van de BBC van 2013 tot 2020, maar leidde in 1996 een intern onderzoek naar het veelbesproken gesprek dat Diana had met verslaggever Martin Bashir. Eerder dit jaar bleek uit onafhankelijk onderzoek dat het interview werd geregeld door valse informatie te verstrekken. De BBC ging daarop diep door het stof.

„Ik heb enorm veel respect voor de prins. Ik heb in het verleden verschillende keren met hem gewerkt en het spijt me vreselijk dat dit hem pijn heeft gedaan. Dat wilde ik graag duidelijk maken”, aldus Hall, die de prins nog niet heeft gesproken. De voormalig televisiebaas zegt dat ’we destijds gedaan hebben waarvan we op dat moment dachten dat het goed was’. Nu constateert hij dat Bashir eigenlijk had moeten worden ontslagen.

Angst en paranoia

Na de uitkomst van het nieuwe onderzoek haalde prins William hard uit naar de BBC. Volgens de hertog van Cambridge droeg de Britse publieke omroep ’aanzienlijk’ bij aan Diana’s ’angst, paranoia en isolement’. „Het interview was een belangrijke bijdrage aan het verslechteren van de relatie van mijn ouders en heeft sindsdien talloze anderen gekwetst”, zei hij. Volgens de prins was zijn in 1997 overleden moeder niet alleen slachtoffer geworden van ’een malafide verslaggever’, maar ook van ’falende’ BBC-bazen ’die de andere kant op keken in plaats van lastige vragen te stellen’.

Ook Williams broer Harry reageerde op de bevindingen. Hij liet verschillende media weten het onderzoek te zien als een ’eerste stap naar gerechtigheid en de waarheid’.