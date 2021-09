Jaimie en Lil Kleine zoenend op festival gespot

Premium Sterren

Gerda uit hitserie Urk! getrouwd: ’Klaas is de man van mijn leven’

Wat goed is, komt snel. Dat blijkt maar weer nu Gerda Keuter, geliefd vanwege haar aandeel in SBS’ hitserie Urk!, in het huwelijk is getreden met Klaas. Ze kenden elkaar al tien jaar, maar pas vorig jaar sloeg de vonk over. Nu is hun liefde al bezegeld met een bruiloft, geheel in stijl van het visse...