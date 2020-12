Beau biedt Wibi podium voor kerstliedje nadat M abrupt afzegde

De 50-jarige muzikant plaatste vrijdag op Instagram een tirade tegen de redactie van M. Deze had volgens Wibi toegezegd dat hij vrijdagavond zijn liedje mocht komen spelen. Maar de BN’er zou op het laatste moment op ’arrogante en neerbuigende wijze’ zijn afgezegd. „Ik ben nog steeds verbijsterd over de wijze van handelen”, schrijft hij. „Ik ben teleurgesteld en voel me slecht behandeld. In mijn bijna veertigjarige carrière en ervaring met media heb ik dit nog nooit op deze manier meegemaakt.”

De redactie van M laat in een korte reactie weten zich niet te herkennen in de ervaring van Wibi. Er zou hem geen persmoment zijn toegezegd voor zijn nieuwe single; hij zou komen praten over het afgelopen jaar. Dit gesprek ging echter niet door, laat de redactie weten.