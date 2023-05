Stuntelende Katy Perry bijna onderuit na kroning Charles

Katy - die een lilakleurige outfit van Vivienne Westwood droeg inclusief bijpassende hoed en handschoenen, wankelde op haar stilettohakken op de natte stoep. Toch wist de Amerikaanse zangeres een val te voorkomen.

Ⓒ Getty Images

Eerder op de dag had Katy ook al een onhandig moment. Op sociale media is een filmpje viraal gegaan, waarop te zien is hoe zij voor aanvang van de kroning haar stoel probeert te vinden in de kerk. „Dames en heren, een nieuwe meme is geboren”, twitterde iemand. Een ander schreef: „Ik die op zoek is naar mijn vrienden in de club na een rookpauze”, grapte een ander. Zelf reageerde de zangeres gevat, door op Twitter te reageren: „Maak je niet druk jongens, ik heb mijn plek gevonden.”

Katy was uitgenodigd bij de kroning, omdat ze zondag op zal treden bij het kroningsconcert.