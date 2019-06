’Enorme stress’ rond afscheid Harry en Meghan van Royal Foundation

„Het is nu geen gemakkelijke tijd voor iedereen die bij de Foundation werkt. Iedereen is enorm gestresst in de aanloop naar de bestuursvergadering”, vertelt de bron aan Page Six.

Er gingen geruchten dat Harry en Meghan de stichting verlaten na verdeeldheid tussen de koppels. De stichting gaat daarom zonder hen door, wat in de vergadering officieel gemaakt wordt en daarna naar buiten zou worden gebracht. Een woordvoerder van de stichting bevestigt dat de aankondiging eraankomt, maar geeft niet aan wanneer precies.

Harry en Meghan verlieten ook al Kensington Palace, waar ze eerder vlakbij prins William en Catherine woonden. Toch worden ze ook nu ze mijlenver bij hun vandaan wonen, nog wel beteugeld door het koninklijk huis, volgens de insider. Koningin Elizabeth heeft er namelijk voor gezorgd dat hun personeel de basis heeft op Buckingham Palace.

